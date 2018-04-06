سكان حي “زواوي حدة” بسطيف يعانون ندرة المياه ويستنجدون بـ”النهار”

يعاني سكان “حي زواوي حدة” بالعلمة ولاية سطيف من ندرة المياه التي لم تعرف طريقا الى الحنفية لما يقارب السنة.

الأمر الذي حول حياة الأطفال إلى جحيم، حيث يتوجهون في كل مطلع شمس إلى الصهاريج لملء الدلاء أو وعاء من أوعية المنازل.

وما زاد الطين بلة، الفواتير الضّخمة التي تلحق السكان من مؤسسة “الجزائرية للمياه” دون وجه حق.

كيف لا والحنفيات لم تذق طعم الماء يوما إلا الريح الذي يدور بالقناة حسب السكان الذين عبروا عن استياءهم لتلفزيون النهار.

وقدّروا أن الخلل يكمن في شبكة توزيع المياه، التي لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمتر، الموجهة لتزويد الحي.

الذي يزيد عدد قاطنيه حوالي 120 مسكن بمعدل 6 أفراد بالبيت، أين يفضّل الكبار غالبا التوضؤ وقضاء حاجياتهم بالمساجد قبل الدخول إلى البيت.

كما أّكد عقلاء الحي، أن الأمر مقصود في إقصاء هذا الحي المتواضع الذي يفتقر لأدنى ضروريات الحياة.

سيما الطريق والإنارة العمومية والنقل الحضري، خاصة الأطفال المتمدرسين الذين يعانون الأمرين.

مطالبين في نفس الوقت التدخل العاجل من والي الولاية الذين يوجهون له رسالة زيارة عبر منبر “قناة النهار”

وإلى حين نقل رأي الإدارة تبقى القضية للمتابعة.