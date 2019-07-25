سكان حي كرار وعين عائشة يعانيان مع أزمة العطش ببن خليل في البليدة

طالب سكان حي “كرار محفوظ”، وسكان “عين عائشة”، التابعين لمنطقة “بن شعبان”، ببلدية “بن خليل”، الواقعة شمال البليدة، تدخل السلطات الولائية لحل مشكلة غياب مياه الشروب عن حنفياتهم مند 10 سنوات.

وذلك بالرغم من اعادة شبكة المياه منذ أكثر من سنة.

حيث يضطر الكثير منهم لشراء صهريج مياه الشروب، لسد حجاتهم من هذه المادة الأساسية.

كما كشف “للنهار أونلاين”، بعض المواطنين بالمنطقة، أنهم بسطاء ومحدودي الدخل، وأن شراء صهريج بـ 1000دج خلال كل 4 أيام، أصبح يكلفهم وأن أغلبهم لا يستطيعون شراء المياه.

فيما يضطر البعض جلب المياه من أماكن بعيده، في ظل الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.

فيما طالب البعض في تصريح “للنهار أونلاين”، على ضرورة تدخل والي البليدة، “يوسف شرفة”، لحل مشكلتهم بشكل نهائي.

أما البعض فقد اعتبر وعود سلطات المحلية المتعاقبة على رئاسة البلدية، بالكاذبة.