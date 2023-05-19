سكان حي 144 مسكن بالصادقية في الاغواط يحتجون على وضعية تدفق المياه القذرة المختلطة بمياه الامطار

إحتج مساء اليوم سكان حي 144 سكن بالصادقية بمدينة الاغواط من وضعية تحول ممرات الحي الى برك مائية مختلطة بمياه الصرف الصحي التي اشتاحت بعض مداخل السكنات الارضية.

وقد اكد السكان ان الامطار تسببت في غلق مخارج العمارات لدرجة ان الروائح الكريهة حولت يومياتهم الى جحيم لايطاق.

كما اصبحوا يخشون على ابناءهم من الوضعية الحالية التي حولت ساحة الحي الى بحيرة عائمة.

وقد طالب هؤلاء من السلطات المحلية بضرورة التدخل السريع لشفط المياه المختلطة. والتفكير الجدي في برمجة مشروع استعجالي ينهي معاناة ثمانية سنوات من الانتظار والوعود التي لم تجسد حسبهم رغم كل الشكاوي .