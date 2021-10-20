سكان حي 200 مسكن أولاد الحاج بالكاليتوس يطالبون السلطات بترحيلهم

طالب سكان حي 200 مسكن أولاد الحاج ببلدية الكاليتوس، من السلطات ممثلة في والي ولاية الجزائر ترحيلهم إلى سكنات لائقة. بسبب الظروف المزرية التي يعيشونها.

ويعاني سكان الحي حالة كارثية طيلة 40 سنة، بعد ترحيلهم من بلدية المدنية سنة 1982 إلى هاته السكنات الجاهزة كمنطقة عبور لمدة أقصاها 05 سنوات. غير أن السلطات أنذاك تناستهم وهم اليوم يعانون من ويلات الضيق الخانق في أكواخ بالية لا تصلح للعيش بها.

كما يعاني المواطنون بهذا الحي وبشهاد لجان بيئية وصحية حلت بالحي عدة مرات، من مخاطر مادة “الأميونت” المميتة المحرمة دوليا. المتواجدة بكثرة في جدران وأسقف وأرضيات هاته الأكواخ، وخطر الحرائق والحيوانات الخطيرة وغيرها.

ويشهد الحي حالة غليان كبيرة من طرف السكان من أجل تمكينهم من حقهم في السكن، ضف إلى ذلك إنتشار مختلف الآفات الإجتماعية وسط الحي.

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