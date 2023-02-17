قناة النهار سكان دوار أولاد لخضر بالحساسنة يطالبون بمشاريع التنمية بسعيدة بقلم قناة النهار نشر في 17 فيفري 2023 - 10:28 دوار أولاد لخضر شارك غرِّد أرسل 36 0 سكان دوار أولاد لخضر بالحساسنة يطالبون بمشاريع التنمية بسعيدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xhU0F اقرأ أيضا مجتمع: مطالب لتخفيف أسعار المدافىء المركزية للحد من خطر الغاز السام قناة النهار 30 جانفي النهار ترندينغ: قصة فارس رجل الإنقاذ تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وقناة النهار تكرم أبطال الجزائر قناة النهار 15 فيفري والي وهران يؤكد تقدم أشغال انجاز مصنع فيات بالمنطقة الصناعية لطافراوي قناة النهار 07 فيفري بوقرة : نحن قريبون جدا من النهائي..اللاعبون لديهم الحرارة وعليهم تقديم المزيد في هذا الدور قناة النهار 30 جانفي أحوال الطقس / عودة الثلوج على المرتفعات قناة النهار 08 فيفري الرئيس الصحراوي يستقبل حفيد مانديلا قناة النهار 08 فيفري "سفيان بايزيد :"سنستغل الضغط في الجانب الإيجابي قناة النهار 03 فيفري المسيلة : عبد الصمد..إمام متقاعد يبدع في كتابة المصحف الشريف بخط يده قناة النهار 13 فيفري "الفريق أول السعيد شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفقد للشركة العمومية الإقتصادية " مسبكات الرويبة قناة النهار 05 فيفري الدرك الوطني يكشف عن حصيلة الجـ.ـرائم السيبرانية في الجزائر قناة النهار 15 فيفري