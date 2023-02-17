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قناة النهار

سكان دوار أولاد لخضر بالحساسنة يطالبون بمشاريع التنمية بسعيدة

بقلم قناة النهار
سكان دوار أولاد لخضر بالحساسنة يطالبون بمشاريع التنمية بسعيدة
دوار أولاد لخضر
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سكان دوار أولاد لخضر بالحساسنة يطالبون بمشاريع التنمية بسعيدة

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