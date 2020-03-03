سكان دوار الحاج مبارك يقطعون طريقاً وطنياً بزلامطة في معسكر

أقدم عدد من سكان دوار الحاج العربي ببلدية زلامطة في معسكر، على قطع الطريق الوطني رقم 14 لساعات، احتجاجا على تدني الظروف المعيشية.

وجاءت الاحتجاجات على خلفية تحييد المنطقة عن المشاريع التنموية المغيبة.

وقامت السلطات المحلية بتحويل مشروع الملعب الجواري إلى وجهة أخرى، نتيجة لغياب الوعاء العقاري مما تعذر إيجاد وعاء بديل كون أن هناك مالكين لمساحات عقارية رفضوا الخضوع لقرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تبعا لحصول نزاعات بينهم.

بالإضافة إلى إلغاء مشروع تعبيد الطريق البلدي، الذي لايزال ممرا ترابيا يربط بين دوار الحاج مبارك بالضاحية المسماة سد برام .

وقد رفع المحتجون مجموعة من المطالب التي تصنف في العموم في الحاجيات الضرورية، كمطلب تعميم الإنارة العمومية وتوسعة شبكة التطهير و غيرها.