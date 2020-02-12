سكان دوار شميط يقطعون الطريق في قرطوفة بتيارت

قام اليوم الأربعاء، عدد من سكان دوار شميط، بلدية قرطوفة، بقطع الطريق الوطني رقم 23 بجزئه الرابط بين بلديتهم والرحوية.

وعُلم من شهود عيان أنّ المحتجين منعوا أصحاب المركبات من المرور بعد أن وضعوا أكوامًا من الحجارة في الطريق إحتجاجًا على معاناة أبنائهم، الذين يدرسون بعاصمة الولاية بسبب غياب النقل المدرسي.

قبل أن يرتفع سقف المطالب على ضرورة إستفادة الدوار، الذي يقطنه المئات من العائلات، لاسيما ما تعلق بالغاز والتهيئة الحضرية.

وناشد سكان الدوار المعزول السلطات المعنية بالإلتفات إلى مطالبهم.

من جهة أخرى أبدى مستعملو الطريق إستياءهم من ظاهرة قطع الطرقات، أين إضطر الكثيرون إلى العودة أو تغيير مسارهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل.