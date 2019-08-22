عاجل

سكان رويسو يؤجرون “بالكوناتهم” بـ “مليون” لمشاهدة حفل سولكينغ!

فن وثقافة
  • -
  • 0
سكان رويسو يؤجرون “بالكوناتهم” بـ “مليون” لمشاهدة حفل سولكينغ!
بقلم زهيدة ث

استغل سكان العمارات المقابلة لملعب 20 أوت بالرويسو بالعاصمة حفل الفنان العالمي سولكينغ الفرصة للربح.

حيث العديد منهم اجروا”البالكون” بالـ 10000 دينار لكل من يريد أن يشاهد حفل سولكينغ ولا يملك تذكرة.

للإشارة، أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، اليوم الخميس، أن حفل الفنان العالمي“سولكينغ” سيبث حصريا على جميع قنواتها.

وأوضح التلفزيون العمومي، أن حفل “سولكينغ” سينطلق بثه ابتداءً من الساعة التاسعة ليلا.

وفضل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فتح أبواب ملعب 20 أوت، لدخول محبي “soolking”، على الساعة الرابعة مساءً.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691431

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com