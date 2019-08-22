سكان رويسو يؤجرون “بالكوناتهم” بـ “مليون” لمشاهدة حفل سولكينغ!

استغل سكان العمارات المقابلة لملعب 20 أوت بالرويسو بالعاصمة حفل الفنان العالمي سولكينغ الفرصة للربح.

حيث العديد منهم اجروا”البالكون” بالـ 10000 دينار لكل من يريد أن يشاهد حفل سولكينغ ولا يملك تذكرة.

للإشارة، أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، اليوم الخميس، أن حفل الفنان العالمي“سولكينغ” سيبث حصريا على جميع قنواتها.

وأوضح التلفزيون العمومي، أن حفل “سولكينغ” سينطلق بثه ابتداءً من الساعة التاسعة ليلا.

وفضل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فتح أبواب ملعب 20 أوت، لدخول محبي “soolking”، على الساعة الرابعة مساءً.