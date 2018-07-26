سكان سيدي موسى يعترضون عن فتح مصنع ” سيكا” خشية من السرطان

عارض سكان سيدي موسى على فتح مصنع “سيكا” امام ابتدائية لكونه يعمل بالمواد الكيميائية وذلك خشية إصابتهم بمرض السرطان.

المصنع كان من قبل مخصص لصناعة المشروبات الغازية “متيجة”

وبعد أن قدم المستثمر المصري أراد شراء هذا المصنع وتحويله لمصنع للمواد الكيمياوية.

من جهته اعترض رئيس المجلس البلدي لبلدية سيدي موسى من خلال بيان، على قرار فتح المصنع.

حيث أعلن، عن فتح التحقيق العمومي الخاص بطلب رخصة استغلال نشاط صناعة المواد الكيميائية الموجهة للبناء والأشغال العمومية لفائدة شركة BASF SARL الكائنة بالمنطقة الصناعية طريق الدار البيضاء بلدية سيدي موسى.

واضاف البيان، انه سيتم فتح سجل من أجل معرفة رأي المواطنين بخصوص ذلك.