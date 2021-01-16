سكان شارع الحدائق ببلدية باش جراح يستغيثون قبل انهيار منازلهم

يواجه سكان 52 شارع الحدائق بالهواء الجميل بوجرادة عمار ببلدية باش جراح بالجزائر العاصمة خطر الموت ردما تحت أسقف منازلهم.

وحسب ما كشفه السكان الذين تحدثوا لـ “النهار أونلان”، فإن الحي تقطن به حوالي 20 عائلة منذ أزيد من 50 سنة.

وأضاف السكان أن المصالح التقنية للبلدية والحماية المدنية كان قد صنفت البنايات في الخانة الحمراء والتي تشكل خطرا على أصحابها، كما أنها مصنفة في خانة البنايات المهددة بالانهيار.

واكد السكان أنهم أودعوا جميع الوثائق اللازمة الخاصة بعملية الترحيل على مستوى البلدية غير أن ملف ترحيلهم لم يعرف أي مستجدات منذ عدة سنوات.

بالموازاة مع ذلك، أوضح قاطنو الحي أن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية قد تسبب في تضرر منازلهم بصورة كبيرة وزاد من مخاطر انهيارها فوق رؤوسهم.

كما دعا السكان والي العاصمة يوسف شرفة بضرورة التدخل من أجل النظر في ملفهم وتسريع عملية ترحيلهم لمنازل لائقة قبل حدوث الكارثة.