سكان طافراوي يحتجون أمام مقر دائرة وادي تليلات بوهران.. رانا محقورين

تجمع صباح اليوم العشرات من مواطني بلدية طافراوي، أمام مقر دائرة وادي تليلات في وهران، لطرح جملة من الانشغالات التي تستدعي التدخل العاجل من السلطات المحلية.

ومن بينها، المطالبة بحقهم في السكن، بعد الإقصاء الذي لمسوه في آخر حصة سكنية مبرمجة للبلدية، والمتمثلة في 250 سكنا اجتماعيا إيجاريا.

رافعين لافتات تندد بحرمانهم من حقهم في السكن، رغم الملفات المودعة إلى جانب مطالبتهم برحيل رئيس دائرة وادي تليلات، الذي رفض الاستماع إلى مطالبهم.

وإيفاد لجنة للتحقيق في امر الاستفادات المشبوهة –حسبهم-، مع دراسة ملفات طلباتهم.

رغم مراسلة والي وهران، مولود شريفي، له بضرورة النظر في قضيتهم، بالتنسيق مع بلدية طافراوي.

المواطنون المحتجون رفعوا شعارات “بلدية 500 شهيد تعاني التهميش”، ومواطنون بلدي طافراوي يطالبون بحقهم في السكن ورحيل دائرة وادي تليلات.

وتساءلوا في تصريح للنهار عن كيفية اعتماد القوائم السكن، ببلدية، لم تشهد أي احتجاجات منذ الاستقلال.

مناشدين والي وهران، التدخل بعد الاستفادات من السكن المشبوهة، وإقصاء المستفيدين الحقيقيين، سواء من حيث الأقدمية في الملفات، أو من حيث عدد أفراد العائلات أو الإقامة والسن.

مع المطالبة بمراجعة ملفاتهم، بتشكيل لجنة مختصة لإعداد قوائم المستفيدين، خصوصا بعد لقاء ممثلين عنهم بوالي وهران، مولود شريفي.

والذي سلمهم ارسالية لرئيس دائرة وادي تليلات، تحمل رقم م/150/ دو الخاصة التقنية/19 مؤرخة يوم 28 جانفي 2019 لدراسة ملفات طالبي السكن لبلدية طافراوي، بالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي رفض الرد عليها وتنفيذ محتواها.