سكان عمارات أولاد مالك يغلقون مقر وكالة أوبيجي بالمحمدية في معسكر

طالبوا بتخفيض أسعار إيجار السكنات الإجتماعية

إضطرت ظهيرة اليوم الخميس مصالح أمن دائرة المحمدية في ولاية معسكر إلى تطويق مبنى مقر وكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي المدينة الجديدة أولاد مالك الواقع بالضاحية الجنوبية للمدينة.

وذلك بعد محاصرته من طرف العشرات من السكان الرافضين لتسديد ديون مستحقات الإيجار.

في سياق عملية تحصيل كانت قد شرعت فيها الوكالة مستعينة بمحضر قضائي بعد توالي توجيه إعذارات لقاطني عمارات الحي. المحتجون أغلقوا مدخل الوكالة.

وطالبوا بوجوب تولي السلطات أو الهيئة الوصية الممثلة في مديرية الديوان لولاية معسكر اتخاذ صيغ مناسبة تقضي إجمالا بتخفيض أسعار الإيجار.

والتي لا تزيد عن مبلغ 2600 دينار شهريا في الغالب لقاطني شقق من 3 غرف و التي شرع في توزيعها اعتبارا من العام 2011 .

بينما طالب اخرون بوجوب مراعاة ظروفهم الإجتماعية كونهم استفادوا من وحدات سكنية ذات طابع إيجاري إجتماعي.

بوصفهم بطالين عملا بالمرسوم التنفيذي 42/1998 الصادر في 01 فيفري 1998 المعدل في سنة 2008 .

مسؤول الوكالة أوضح بأنه تم إشعار المعنيين بمحاضر قضائية بصيغة إلزام لتسديد ديونهم التي بلغت حدود ملياري سنتيم تتوزع على نحو 2000 ساكن .