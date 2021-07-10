سكان عين الكحلة ببلدية هراوة يطالبون باحترام البرنامج المسطر لتوزيع المياه

طالب سكان عين الكحلة ببلدية هراوة بالجزائر العاصمة بضرورة احترام برنامج توزيع المياه على مستوى بلديتهم.

ودعا السكان صباح اليوم من السلطات المعنية بضرورة التدخل بشكل عاجل لإنهاء أزمة التزود بالمياه، خصوصا أن هذا الحي قد تضرر بشكل كبير بسبب التذبذب الكبير في توزيع المياه منذ بداية فصل الصيف.

وأكد السكان أن التوزيع غير العادل للمياه هو ماتسبب في تفاقم الأزمة، خاصة وأن هناك أحياء في نفس البلدية تزود بانتظام في حين أن حي عين الكلحة لايتم التوزيع فيها إلا نادرا وبصورة غير منتظمة

وأضاف السكان أنهم تواصلوا مع مصالح البلدية كما ان مؤسسة سيال لم تعطهم أي توضيح بخصوص الأزمة ورفضت بدورها إعطاء أي توضيحات للسكان الذين أصروا على ضرورة تدخل السلطات المعنية.