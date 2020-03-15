سكان عين صالح بتمنراست يشتكون من انتشار حشرة “اڨراض”

يشتكي منذ سنوات سكان حي اقبور “حي ساحة الحفلات” سابقا بالمقاطعة الادارية عين صالح ولاية تمنراست، من انتشار حشرة “اڨراض” او “الحلمة” التي تمتص الدماء من الجمل.

كما يشتكي السكان من الانتشار الرهيب لروائح الكريهة وبعض الحشرات المختلفة كالناموس والذباب خصوصا ايام الزوابع الرملية.

وهذا كله جراء السوق الفوضوي الذي انشأه بعض الموالين القريب من الساكنة بالحي.

سكان الحي تقدموا للجهات الوصية للقضاء على هذا السوق أين اصدر قرار لازالت السوق الفوضوي منذ اكثر من عام أين تم القضاء عليه ولم يتم متابعة الأمر الى ان عاد السوق لعادته .

وفي عز الانتشار السريع لفيروز كورونا بالعالم والجزائر مما زاد تخوف الساكنة مطالبين السلطات التدخل السريع للقضاء على هذا السوق وتعقيم المنطقة خوفا من تحولها لبؤرة لانتشار الامراض المعدية بالمنطقة.