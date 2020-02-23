سكان عين فكان ينتفضون ضد رئيسة الدائرة

أخبار الجزائر
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سكان عين فكان ينتفضون ضد رئيسة الدائرة
بقلم عيسى بوعزة

خرج العشرات من سكان مدينة عين افكان بولاية معسكر, صبيحة اليوم في احتجاجات عارمة كسّرت هدوء المنطقة الريفية المسالمة ، للمطالبة برحيل رئيسة الدائرة و رئيس البلدية الذي اتهموه بالتواطؤ مع المسؤولة و السكوت عن الظلم الذي لحق بسكان دائرة عين افكان المسالمين .

و جاء مطلب رحيل رئيسة الدائرة ضمن اهم المطالب التي رفعها السكان المحتجون نتيجة لاستمرار تغطرسها على حد تصريحاتهم و رفضها لاستقبالهم و الاستماع لانشغالاتهم المرتبطة اساسا بالتنمية و تردي الاوضاع المعيشية في المنطقة التي عانت طويلا من ويلات العشرية السوداء .


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