سكان عين فكان ينتفضون ضد رئيسة الدائرة

خرج العشرات من سكان مدينة عين افكان بولاية معسكر, صبيحة اليوم في احتجاجات عارمة كسّرت هدوء المنطقة الريفية المسالمة ، للمطالبة برحيل رئيسة الدائرة و رئيس البلدية الذي اتهموه بالتواطؤ مع المسؤولة و السكوت عن الظلم الذي لحق بسكان دائرة عين افكان المسالمين .

و جاء مطلب رحيل رئيسة الدائرة ضمن اهم المطالب التي رفعها السكان المحتجون نتيجة لاستمرار تغطرسها على حد تصريحاتهم و رفضها لاستقبالهم و الاستماع لانشغالاتهم المرتبطة اساسا بالتنمية و تردي الاوضاع المعيشية في المنطقة التي عانت طويلا من ويلات العشرية السوداء .