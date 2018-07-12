تشهد، منذ صبيحة اليوم الخميس، ولاية الجزائر العاصمة، حالة استنفار قصوى، بسبب احتجاج سكان برج الكيفان.

وقام سكان حي بن مرابط ببرج الكيفان، بغلق الطريق الوطني رقم 24، وحرق العجلات المطاطية، احتجاجا على تماطل السلطات في ترحيلهم إلى سكنات لائقة.

للإشارة، انطلقت، منذ صبيحة اليوم الخميس، المرحلة الثانية من العملية الـ24 للترحيل في الجزائر العاصمة، والتي تخص 11 مقاطعة.

وحسب ما أعلنته مصالح ولاية الجزائر، فإن العملية تخص كل من الأحياء القصديرية، بالمقاطعة الإدارية لحسين داي، والفضاءات البيداغوجية بسيدي امحمد، باب الواد، الحراش، ودرارية.