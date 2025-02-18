سكان قرى جنوب لبنان يعودون إلى منازلهم

بدأ سكان قرى جنوب لبنان في العودة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق التي كان يحتلها خلال الأشهر الماضية.

وامتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة، خصوصًا في دير ميماس وميس الجبل. حيث اضطر العائدون للانتظار لساعات قبل السماح لهم بدخول بلداتهم. وجاء ذلك، في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

ورغم استمرار الهجمات الإسرائيلية حتى اللحظات الأخيرة قبل الانسحاب وحجم الدمار الكبير في القرى. أصر السكان على العودة واستعادة بيوتهم.

ومن جهته، أكد الجيش اللبناني انتشاره في 11 بلدة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية (قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة، فرنسا) وقوات اليونيفيل.

مشيرًا إلى بدأ عمليات المسح الهندسي وفتح الطرقات وإزالة الذخائر غير المنفجرة. داعيًا المواطنين للالتزام بتوجيهاته حفاظًا على سلامتهم.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي انسحب من معظم القرى الجنوبية. لكنه أبقى على وجوده في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود. منها تلال اللبونة، جبل بلاط، جل الدير، جبل الباط، وتلة الحمامص. مبررًا ذلك بمواجهتها لتجمعات استيطانية رئيسية داخل إسرائيل.