سكان قرية الكرارمة يقطعون الطريق بمعسكر

قام نهار اليوم الإثنين، سكان قرية الكرامة ببلدية البرج، ولاية معسكر، على قطع الطريق الولائي الرابط بين قريتهم وبلدية سجرارة.

وإستعمل المواطنون المحتجون، الذين قدر عددهم بالعشرات، الحجارة والمتاريس إحتجاجًا، على عدم إلتفات السلطات المحلية لإنشغالاتهم حسب تصريحاتهم.

وقد رفعت الجمعية الوطنية لترقية المجتمع المدني والمواطنة عن ممثلها لبلدية البرج، جملة من النقائص، ووجهت نداء إلى والي الولاية، من أجل النظر والوقوف على جملة من الإنشغالات التي يتخبط فيها سكان القرية المعزولة، أهمها إنعدام ملحقة بلدية، علما أن التعداد السكاني للقرية حوالي 1200 نسمة، إنعدام المياه الصالحة للشرب، الراجع إلى إهتراء شبكة توزيع المياه، إنعدام شبكة الصرف الصحي والغاز الطبيعي لبعض الأحياء داخل القرية، تهيئة الطرقات الداخلية للقرية، مع نقص الإنارة العمومية والمطالبة بوضع ممهلات خاصة قرب المدرسة الإبتدائية، إنعدام شبه تام للمرافق الضرورية لاسيما الرياضية والثقافية، نقص المستلزمات الطبية قاعة العلاج وإنعدام النقل الجماعي.

وناشد السكان المحتجون بضرورة تدخل والي الولاية، من أجل إيجاد حلول سريعة للقاطنين بذات القرية.

وقد تدخلت عناصر فرقة الدرك الوطني لأقليم بلدية البرج، حيث هدأت من غضب المحتجين فيما وقفت رئيسة الدائرة أمام الوضع وإستمعت لإنشغالات السكان.