سكان قرية المعازيز يغلقون الطريق في تلمسان

من بين مطالبهم ربط منازلهم بشبكة الغاز الطبيعي

أقدم، أول أمس، سكان قرية المعازيز التابعة إقليميا لبوغرارة غربي ولاية تلمسان، على قطع الطريق الرابط بين دائرتي مغنية وندرومة باستعمال الحجارة والمتاريس، احتجاجا على «الحڤرة» والتهميش على كافة الأصعدة.

في هذا الشأن، علمت «النهار» من مصادرها، أن عشرات المواطنين من قرية المعازيز تظاهروا الخميس المنقضي، بعدما نفذ صبرهم على تأخر السلطات في تجسيد المشاريع التنموية الموعود بها منذ سنين طويلة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، الذي يبقى السكان في أمسّ الحاجة إليه، والذي بفعل انعدامه لايزال المواطنون يعيشون حياة بدائية تدفعهم إلى الاستعانة بالحطب وقارورة غاز البوتان للحصول على التدفئة في فصل الشتاء، كما ندد المحتجون بامتناع السلطات المتواصل عن منحهم شهادات الحيازة الخاصة ببناء المساكن الريفية على اعتبار أن المنطقة التي يأهلونها تشجع على النشاط الفلاحي، وذلك بالتنمية الريفية اللازمة لهذا النشاط.

في نفس السياق، طالب الغاضبون بتنظيم عملية تزويدهم بالماء الذي يشهد تذبذبا بين الحين والآخر، ناهيك عن حاجتهم الضرورية لمتوسطة وثانوية تخفف عن أبنائهم مشقة التنقل إلى الدوائر والبلديات المجاورة باعتبارها مكلفة ولا تتوفر على النقل المدرسي.

مطالبين بتهيئة الطرقات وشبكات الصرف الصحي وترميم ما يمكن ترميمه من المنازل الهشة التي توشك على الانهيار فوق رؤوس بعض العائلات المعوزة هناك، وطالب السكان بضرورة زيارة والي تلمسان السيد بن يعيش علي المنطقة من أجل الوقوف شخصيا على معاناتهم مع النقائص المذكورة، التي جعلت قريتهم النائية معزولة عن العالم الخارجي تماما.

في انتظار استجابة جدية لمطالبهم المرفوعة إلى السلطات الولائية والعليا في البلاد منوهين إلى المخاطر التي تحدق بحياة أبنائهم، في ظل الاعتماد على التوقف على حواف الطرقات للحصول على النقل ذهابا وإيابا صوب المؤسسات التربوية التي يدرسون فيها.