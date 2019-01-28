سكان قرية تحت الحصار.. ويذوّبون الثلوج لشرب المياه في باتنة

أطلقوا نداء استغاثة للسلطات للتدخل وفتح الطرقات

أطلق سكان «أولاد بشينة» بأعالي جبال بلدية أولاد عوف بدائرة عين التوتة في ولاية باتنة نداء استغاثة للجهات الوصية.

قصد التدخل السريع لفتح الطرقات المغلقة بسبب الثلوج حتى يُسمح لهم بالنزول إلى المدن والتزود بالمواد الغذائية المختلفة.

وحسبما وقفت عليه «النهار» ميدانيا، يوم أمس، فإن الثلوج المتساقطة على المنطقة والتي بلغ سمكها في بعض المواقع المتر والنصف.

كانت سببا في عزل عشرات العائلات في مساكنها لمدة 3 أيام كاملة، وأكد المواطنون المعزولون نفاد كل ما بحوزتهم من مؤونة ومواد الغذائية.

أما سكان قرى «غير أغربي» و«كنزرية» و«لعمايم» و«الرحامنة» و«الشلاغمة» و«وايفرسن» و»بلهقار» و«ماحلة».

فهم يذيبون الثلوج للشرب وسقي المواشي، في معاناة زادت من حدتها انقطاعات الغاز والكهرباء.

وفي لقاء مع رئيس دائرة عين التوتة على مستوى الطريق الرابط بين الرحاوات وأولاد عوف.

أكد أن جميع المصالح والإمكانيات والأجهزة مسخرة لفك العزلة عن هذه القرى وغيرها من المناطق التابعة لبلديات دائرة عين التوتة.

مؤكدا إنقاذ عدة عائلات علقت في الثلوج خلال الـ48 ساعة الأخيرة.