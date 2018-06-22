سكان قرية تيغورة بتيزي وزو يشيدون حواجز بأموالهم لمنع تساقط الكتل الصخرية

نظم سكان قرية تيغوزة بعرش اث ارڨان بولاية تيزي وزو، اليوم الجمعة، حملة تطوعية والتي تسمي محليا بـ “ثيشمليت” .

وتتمثل هذه الحملة التطوعية في قيام سكان القرية بتشييد جدران وحواجز إسمنتية من امكانياتهم الخاصة

لمنع تساقط الكتل الصخرية والانزلاقات الترابية التي كثيرا ما عانت منها المنطقة و سببت العديد من الحوادث للمارين.

وجاءت هذه المبادرة المميزة بعد سنوات عدة لعدم تحرك السلطات لايجاد حل لهذا المشكل العويص.

أين جعلوا كل جمعة يوم للعمل كل مايكون بالمصلحة العامة لقريتهم النائية الواقعة في قلب اعالي جبال جرجرة و بناء حواجز و جدران صخرية و توسيع الطرقات .



