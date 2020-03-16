سكان قرية سوق الجمعة ببلدية توجة يعتصمون أمام مقر ولاية بجاية

أقدم، أمس الأحد، سكان قرية سوق الجمعة التابعة لبلدية توجة في ولاية بجاية، على إعتصام أمام مقر الولاية.

وهذا إحتجاجًا على الظروف المزرية التي تحيط بهم، وتتمثل في تدهور شبكة الطرقات المؤدية إلى القرية، وكذا إنعدام المياه الصالحة للشرب، مما فرض عليهم التزود بماء الصهاريج، ناهيك عن النقائص في المرافق العمومية والخدماتية وغيرها، ويطالبون أيضا بإصلاح الابتدائية المتواجدة في القرية.

وحسب أحد المحتجين، فقد أشار إلى غياب إرادة حقيقية للتكفل بمشاكلهم، موضحًا أنّه نظرًا لغياب أي إهتمام من قبل السلطات المحلية، رغم المراسلات العديدة والوعود المتكررة، إلّا أنّ ذلك لم يغيّر من واقعهم في شيء، وهو ما جعلهم يتخذون قرارا بتنظيم تجمع، وغلق أبواب إدارة البلدية لعل ذلك يجدّي نفعا، خاصة أمام إستمرار أزمة المياه الصالحة للشرب التي يعانون منها يوميًا.

وندد المحتجون بسياسة التهميش، التي تعرضوا لها من طرف السلطات المحلية في بلديتهم، حيث أنّ هذه الأخيرة حرمتهم من الإستفادة من مشاريع تنموية، في الوقت الذي إستفادت فيه قرى أخرى من عدة مشاريع.