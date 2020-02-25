سكان قرية سيدي زيان يقطعون الطريق أمام موكب والي معسكر

قام العشرات من سكان قرية سيدي زيان ببلدية عوف، ولاية معسكر، على قطع الطريق البلدي رقم 7 أمام موكب الوالي عبد الخالق صيودة.

وهذا بعد أن إستثنت مصالح ديوان الوالي الجديد، القرية المعزولة من برنامج زيارته التفقدية لدائرة عوف.

وأصر صيودة على التوقف بقرية سيدي زيان أين تحادث مع السكان المحتجين حول أهم المشاكل التنموية التي تشغلهم و تؤرق يومياتهم، و التي تشابهت في الأساس مع إنشغالات سكان قرى ودواوير أخرى بدائرة عوف وتضمن تذمرهم وإستيائهم من التعامل المتغطرس لرئيسة الدائرة، مطالبين برحيلها.