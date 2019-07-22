سكان قصر الحيران بالأغواط يحتجون ويطالبون بتوفير الماء الصالح للشرب

قام العشرات من سكان بلدية قصر الحيران في ولاية الأغواط، يوم الأحد، بوقفة احتجاجية أمام مقر دائرة قصر الحيران ولاية الأغواط، للمطالبة بتوفير الماء وحفر آبار للقضاء على ندرة الماء.

مع تسجيل غياب تام للسلطات المحلية، سواء رئيسة الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر الحيران ولاية الاغواط.

المحتجون طالبوا رئيس المجلس البلدي بتلبية مطالبهم المشروعة، وحسب المتظاهرين فإن «المير» لايبالي بقانون الدولة ولا

بأجهزتها ولا بمؤسساتها، ويظهر ذلك في عدم الاهتمام بالأوامر الشفوية للسيدة رئيسة الدائرة ورئيس أمن دائرة قصر الحيران،

في شأن مطالب الاحتجاج الذي اتفق عليها أن يكون في شكل محضر اجتماع مدون عليه جميع المطالب لرفعها.

ويضيف ذات المحتجون، لهذه الأسباب نحن مضطرين لتخطي السلم الإداري والاتجاه للاحتجاج أمام مقر الولاية

بعد انقضاء عطلة الوالي، مع الاتجاه إلى العدالة من أجل طلب فتح تحقيق في عدة قضايا لم يتم النظر

فيها أو الأخذ بها على مستوى الإدارة المحلية. مطلب نقص الماء ببلدية قصر الحيران ولاية الأغواط

التي تعاني في ظل وجود محطة منجزة من أكثر 5 سنوات بقيمة 58 مليارا، والتي لم تنطلق انطلاقا فعليا.