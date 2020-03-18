سكان قصر لمناصير بزاوية كنتة في أدرار يحتجون على حرمانهم من التنمية

قام عدد من مواطني قصر لمناصير ببلدية زاوية كنتة في أدرار، أمس الثلاثاء، بتنظيم وقفة إحتجاجية، رافعين عدة لافتات.

وهذا تنديد بما وصفه المحتجون بتهميش وإقصاء القصر من مختلف برامج التنمية لعدة عقود، مطالبين السلطات المحلية تلبية مجموعة من الإنشغالات.

وفي مقدمة هذه الإنشغالات إعادة الإعتبار للطريق البلدي الرابط بين القصر والطريق الوطني رقم 6 على مسافة 5 كلم الذي لم يعد صالحًا بسبب الحفر، وإزالة شطره الأخير، بسبب أشغال شبكة الصرف الصحي منذ 2013، إنجاز قسمين مدرسيين وتجهيز مطعم مدرسي بالمدرسة الإبتدائية الوحيدة في القصر، حيث يتم حاليا استغلال مسكن أحد الخواص مطعمًا وتدعيم المؤسسة بعمال مهنيين.

كما طالب المحتجون بتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، حيث تشهد قنوات الشبكة الحالية إنسدادات وفي وضع كارثي بسبب قدمها، مما جعلها عرضة للصدأ، وهو ما بات يشكل خطرًا على صحة المواطن وتوسيع شبكة الصرف الصحي للقضاء على ظاهرة المطمورات.

وشدد المعنيون على ربط القصر بشبكة الغاز وتوسيع شبكتي الكهرباء والإنارة العمومية، وربط القصر بشبكة الألياف البصرية وتحسين خدمات الإتصالات، آملين من السلطات الإستجابة لمطالبهم وإنتشال قصرهم من دائرة التهميش والإقصاء.

وفي رده على إنشغالات المحتجين، قال رئيس بلدية زاوية كنتة، رمضان بركة، إنّ كل ما جاء في عريضة المطالب تم إدراجه ضمن نقاط الظل، وقد تمت مناقشتها في لقاء مع جمعيات القصر قبل تنظيم الإحتجاج، مما يؤكد وجود أطراف تحاول ركوب موجة الحركة المطلبية الراهنة.