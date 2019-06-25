سكان كيمل يردمون بركة ابتلعت 12 طفلا وشابا بباتنة

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عملية تضامنية واسعة قام بها سكان بلدية كيمل بدائرة تكوت بولاية باتنة، تتمثل في ردم بركة الخلوة المتواجدة على مستوى قرية سيد علي.

البركة أودت بحياة 12 طفلا وشابا من بلديات كيمل وعين ياقوت وخنشلة، آخرهم المرحوم قصي بيوش صاحب ال16 ربيعا،

والذي توفي غرقا في هذه البركة يوم 19 جوان الجاري، بعد أيام قليلة من اجتيازه امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط بإحدى متوسطات زريبة الوادي ببسكرة.

ونظرا للإرتفاع المتزايد لحالات الموت غرقا في هذه البركة، قرر سكان كيمل وباقتراح من والد الضحية قصي ردمها نهائيا عن طريق الاستعانة بجرافة من الحجم الكبير تطوع بها أحد المحسنين.

العملية استغرقت يوماً كاملاً بحضور “النهار”، التي وقفت على حجم التضامن الشعبي من جهة، وسخط المواطنين من الغياب الكلي للجهات الوصية من جهة ثانية،

حيث استنكر السكان، بقاء هذه البركة تحصد أرواح الشباب والأطفال منذ سبعينيات القرن الماضي، أمام مرأى ومسمع جميع المعنيين لكن دون تدخل يذكر للحيلولة دون وقوع مزيد من الأرواح.