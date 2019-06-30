سكان مشتة ذراع طويل بباتنة يعيشون بين مطرقة التهميش وسندان العزلة

تعرف مشتة ذراع طويل ببلدية أولاد فاضل التابعة إداريا لدائرة تيمڤاد، بولاية باتنة أوضاعا تنموية صعبة بسبب العزلة الكبيرة

التي تعاني منها المنطقة الحدودية بين كل من ولايتي باتنة وخنشلة، من طرف السلطات التي لم تتكفل بالسكان وإحتياجاتهم التنموية

وكذا حقهم في توفير البنى التحتية والقاعدية بالشكل المطلوب، إذ تفتقر المنطقة لإستكمال مشروع الربط بالغاز الطبيعي الذي لم يتم إلى غاية الآن

مما زاد من معاناتهم مع قارورات غاز البوتان سيما في فصل الشتاء، فضلا عن ترميم وإصلاح المدرسة الإبتدائية الشهيد “حجازي محمد الزراري”

للتقليل من مشاق النقل إلى مدارس قريتي “لقرين” و “بولفرايس” وتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات التعليمية،

كما تضمنت مطالبهم أيضا تجديد وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب في ظل إهتراء شبكة الماء الشروب الذي زاد الدين بلة،

سيما مع عدم تغطية كل التجمعات السكانية بالماء الصالح للشرب، وطالبوا أخيرا بتجهيز منبع العوينات الطبيعي بخزان متوسط الحجم

ليعود بالفائدة على سكان المنطقة، قصد الإستغلال الأمثل والعقلاني له، سيما في فصل الصيف الذي يشهد زيادة طلب على هذه المادة الحيوية بشكل كبير جدا.