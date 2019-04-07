سكان هرويلة يغلقون الطريق مطالبين بالوقوف على معاناتهم بالوادي

أقدم صبيحة اليوم سكان قرية هرويلة بولاية الوادي، على غلق الطريق المؤدي إلى إميه ونسة ومنع حافلات النقل المدرسي من نقل التلاميذ الى المؤسيات التربوية القامدة من القرى المجاورة ومنعت حتى القرى الاخرى من نقل التلاميذ .

وطالب السكان بتدخل والي الولاية شخصيا، للوقوف على معاناتهم اليومية .

فيما يخص توفر مياه الشرب حيث تشكو القرية من عدم توفر مياه الشرب وشح حنفياتهم من تزويدهم بالماء، وان الامر متوقف بسبب عدم توفر التخصصات المالية و عدم تدخل البلدية والجهات المعنية.

وأوضح المحتجون، انهم لم يستطيعوا تحمل الأمر أكثر مما هو عليه خاصة ان الصيف على الابواب مما يزيد الطينة بلة .

وطالبوا المسؤولين الإتصال بالجهات المعنية بغية الاسراع في تنفيذ مشروع مياه الشرب وايصاله الى المنطقة عامة.

ورفض المحتجون، العدول عن قرارهم وفتح الطريق إلا بحضور الوالي شخصيا وإيجاد حل ردعي لهذا الاشكال الذي نغّص معيشتهم ، وهو الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، ودفعت هؤلاء المحتجين إلى قطع الطريق .