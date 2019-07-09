سكان وادي الماء بباتنة يطالبون بإكمال المشاريع التنموية العالقة في المنطقة

تعرف بلدية وادي الماء بدائرة مروانة ولاية باتنة، نقص فادحا في المشاريع التنموية وتوقف بعض منها، على غرار الطريق الرابط

بين وادي الماء المعروف لدى الأوساط الشعبية بطريق “الشلعلع” بالولاية،

والذي باشرت به المؤسسة المقاولاتية أعمالها التقنية منذ عام 2011 لكن لحد اليوم ولحد الساعة لم يستكمل المشروع لأسباب تبقى مجهولة.

وطالب سكان البلدية الهيئات والسلطات المعنية بضرورة التدخل السريع والالتفات إليهم والاهتمام بالمشاريع التنموية العالقة لحد الآن،

تجدر الإشارة إلى أن الطريق يختصر المسافة بين البلدية من57 كلم إلى 28 كلم، كما يختصر الوقت من قرابة الساعة إلى نصف الساعة

لما يسهل هذا عملية التنقل لدى المواطنين من طلاب وعمال، مما جعل السكان يطالبون بإيفاد لجنة لمراقبة سيرورة إنجاز المشروع،

وتبقى آمال السكان عالقة على إكمال المشروع لطالما كان هذا الطريق “حلما” لأهل المنطقة من أجل فك العزلة

وكذا جعل المنطقة قطبا سياحيا في ظل الثراء التضاريسي والتاريخي والثقافي الذي تتميز به، فضلا عن إحتوائه على نباتات نادرة مثل شجرة “الارز الأطلسي،

ليترنح المشروع بين وعود مؤجلة إلى حين، مفتقدة للإنجارات الميدانية وواقع مأسوي كارثي ينتظر من ينتشله.