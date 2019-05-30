سكان وادي الماء في باتنة يطيحون بعناصر عصابة أثارت الرعب وسط التجار

تمكن صبيحة اليوم الخميس،سكان بلدية وادي الماء بدائرة مروانة ولاية باتنة من وضع حد لنشاط عصابة،متكونة من 3 رجال وإمرأة

سبق أن تورطوا في سرقة 3 محلات تجارية ومحاولة سرقة محلين آخرين منذ بداية شهر رمضان الجاري،

وحسب مصادر محلية للنهار، فإن العملية الناجحة تمت عندما لاحظ أحد السكان أفراد العصابة بصدد إقتحام وسرقة محل

فتمت عملية الملاحقة رغم محاولة الفرار على متن سيارة سياحية إنقلبت في إحدى المنعرجات، أين أوقف المواطنون أفراد العصابة

وتسليمهم لفرقة درك بلدية وادي الماء، التي نقلتهم بدورها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات بعد الإصابات التي ألحقت بهم خلال الحادث.

يذكر أن العملية إستحسنها السكان كثيرا خاصة بعد الرعب الذي سكنهم منذ بداية شهر رمضان .