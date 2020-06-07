سكان واد أوشايح بباش جراح يشتكون كثرة الاعتداءات بالأسلحة

أبدى سكان حي واد أوشايح بباش جراح استياءهم وتذمرهم الشديدين إزاء تنامي ظاهرة الاعتداءات المسلحة من طرف بعض المنحرفين الموجودين بالمنطقة.

وأشار بعض سكان واد اوشايح في حديثهم مع “النهار أونلاين” أن هذه الظاهرة قد انتشرت مؤخرا بصفة دورية، والأدهى والأمر أنها تتم ليلا، رغم إجراءات الحجر الصحي المطبقة.

وأشار محدثنا أن هؤلاء يقومون بالاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء كالسيوف والسكاكين على أهالي المنطقة، بالإضافة الى إلقاء كلام فاحش مما أثار حفيظة السكان الذين لم يألفوا مثل هذه التصرفات.

وبهذا الخصوص، ندد قاطنو الحي بهذه الظاهرة، وطالبوا بضرورة توفير الأمن، من أجل محاربتها، ورصد حركة المنحرفين الموجودين بالمنطقة.