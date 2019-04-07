 سكان “واد نيني” يغلقون مقر البلدية إحتجاجا على قائمة المجمع الريفي بأم البواقي

أقدم صبيحة، اليوم الأحد، سكان بلدية واد نيني بولاية أم البواقي، على غلق مقر المجلس الشعبي البلدي إحتجاجا على ما وصفوه بالإقصاء والتهميش.

مطالبين السلطات الولائية بالتدخل في قضية تسريب القائمة المقترحة للمستفيدين من 60 إعانة لبناء سكنات المجمع مما أثار حفيضة المحتجين وإعادة النظر في أوضاعهم الحياتية ودراستها حالة بحالة.

الجدير بالذكر، أنّ رئيس البلدية لايزال غائبا عن مهامه منذ مدة طويلة لدواعي صحية الأمر الذي خلق جوا من الإحتقان الشعبي بالنظر الى تفاقم مشاكل المواطنين خاصة منها المتعلقة بالصحة والتشغيل .