بعد الوفاة المأسوية لـ عمر صالحي، بني دردار على خط الحدود المغربية الجزائرية، إهتزت المنطقة للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

عاد سكان الجهة الشرقية للمغرب وخاصة إقليم وجدة، للواجهة من أجل المطالبة بالقضاء على البطالة، تحسين ظروف المعيشة.

في رسالة بعث بها عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية للحكومة طالب فيه بإرسال لجنة وزارية مستعجلة، لدراسة سبل القضاء على البطالة.

وأضاف عمر حجيرة، أن السكان يطالبون بالإستثمار في المنطقة من اجل القضاء على الجوع وبحث البدائل للتكفل الأنجع بالسكان.

وللاشارة، ان المنطقة الحدوية بين الجزائر والمغرب بعد ان قضى الجيش الجزائري على كل أشكال التهريب، اصبحت المنطقة تعيش الفقر .