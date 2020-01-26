سكان 5 قرى يغلقون مقر بلدية عين الحديد بتبارت

قام اليوم الأحد، عدد من سكان 5 قرى ببلدية عين الحديد، ولاية تيارت، بغلق مقر بلدية، ونصبوا خيمة أمامه.

وهذا إحتجاجًا على جملة من مشاكل يُعاني منها مواطنو كل من قرية مرغنيس، عبيد، الصار، القليب وبن وحشية.

وقد طالب المحتجون، الذين تجمعوا أمام مقر البلدية وهم يحملون شعارات منددة بالظروف الصعبة التي يعاني منها سكان هذه القرى، بعدة مطالب.

وتأتي على رأس هذه المشاكل، إنعدام الغاز الطبيعي وإهتراء الطريق ونقص حافلات النقل المدرسي/ بالاضافة إلى نقص الماء الشروب وإعادة فتح فرع البريد في مزغنيس.

حيث ناشد هؤلاء المحتجون السلطات بالنظر إلى مطالبهم في أقرب الآجال.

وفي إتصال مع “النهار” قال رئيس بلدية عين الحديد أنّ مشكل الماء ناتج عن جفاف بئر كان يتزود منها هؤلاء وسيتم حفر بئر أخرى بعد أن وافقت السلطات على ذلك.

مضيفا أنّ مشروع الطريق على مسافة 34 قد تم إنجاز شطرين وتبقى 17 كلم، الّتي أقر بصعوبة مسالكها، غير أنّها مسجلة وتدخل في إطار المشاريع القطاعية وسيتم إنطلاق المشروع قريبًا، كما سيتم إنجاز طريق أخرى بين قريتي مزغنيس وعبيد.

وعن نقص الحافلات فأرجع السبب بمنع بعض الأولياء أبنائهم من مزاولة دراستهم في الداخلية بمقر البلدية مما نتج عنه إكتظاظ أثناء نقل تلاميذ تلك القرى، مضيفًا أنّ مشروع توصيل الغاز مبرمج هو الآخر.

وفي نفس السياق أكد مصدر مطلع أنّ توصيل الغاز مبرمج لتغطية جميع مناطق الولاية ودعا السكان إلى عدم الإنجرار وراء بعض الإشاعات عن تجميد المشاريع.