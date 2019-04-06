سكايب تتفوق على الواتساب و الأنستغرام بهذه الميزة !؟

تدعم تطبيق التراسل سكايب بإطلاق ميزة جديدة فيه، تسمح بإضافة حتى 50 شخصا إلى المكالمات الصوتية والمرئية في المرة الواحدة.

وذلك بعد أن كانت الميزة تخضع للاختبار على مدى الأسابيع الماضية، وفق ما أعلنت عنه شركة ميكروسوفت المالكة لها.

وقالت الشركة في منشور على مدونة سكايب، “بدءا من اليوم، يمكنك الاتصال والتواصل مع ما يصل إلى 50 شخصا دفعة واحدة”.

الأمر الذي مكن سكايب من التفوق على عدد من تطبيقات التراسل الفوري الشائعة الأخرى، مثل واتساب وغوغل هانج آوتس والأنستغرام.

هذا وتتوفر المكالمات الجماعية في النسخة الأحدث من برنامج سكايب، على مختلف المنصات الالكترونية.

بما في ذلك أجهزة سطح المكتب لنظامي ويندوز وماك أو إس، بالإضافة إلى حواسيب وهواتف أندرويد و آيفون، و ايباد اللوحية.

ويأتي إطلاق هذه الميزة بعد أقل من شهر من إطلاق نسخة معاد تجديدها من تطبيق سكايب للواب، مع مجموعة من المزايا الجديدة.