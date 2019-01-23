“سكاي سبورتس” تُشيد بمحرز بعد تألقه ضد “بيرتون ألبيون”

أشاد موقع “سكاي سبورتس” الإنجليزي بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة اليوم الأربعاء بعد تألقه اللافت.

في لقاء العودة من الدور النصف النهائي لمنافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي جمع مانشستر سيتي بالمُضيف “بيرتون ألبيون”.

وصنف موقع “سكاي سبورتس” نجم الخضر كرجل للقاء بعد لمسه الكرة ل67 مرة وتسديده كرتين على المرمى وتقديمه تمريرة حاسمة.