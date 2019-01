“سكاي سبورتس” تُشيد بمحرز بعد تألقه ضد “بيرتون ألبيون”

في لقاء العودة من الدور النصف النهائي لمنافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الذي جمع مانشستر سيتي بالمُضيف “بيرتون ألبيون”.

وصنف موقع “سكاي سبورتس” نجم الخضر كرجل للقاء بعد لمسه الكرة ل67 مرة وتسديده كرتين على المرمى وتقديمه تمريرة حاسمة.

Man of the Match: @ManCity’s Riyad Mahrez

Assisted Aguero’s goal

3 assists in his last 3 apps

9 assists in total for Man City pic.twitter.com/t08g9w8SFD

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 23, 2019