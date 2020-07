“سكاي سبورتس”: “سنشاهد بن رحمة الموسم المقبل في البريميرليغ” !

كما أبدى الجميع إعجابه بالهدف العالمي الثاني الذي سجله في المباراة والثالث لفريقه أمس السبت أمام “ديربي كاونتي”.

ونشرت القناة الإنجليزية عبر حسابها الرسمي في “التويتر”: “من المؤكد أننا سنشاهد بن رحمة الموسم المقبل في البرميرليغ، سواء صعد فريقه برينتفورد أو لا”.

وجاء أيضا: “يا له من هدف”.

Surely we'll be seeing Said Benrahma in the Premier League next season, whether Brentford get promoted or not…😍

What a goal! 🔥pic.twitter.com/BEr6cs06DL

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 11, 2020