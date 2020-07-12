“سكاي سبورتس”: “سنشاهد بن رحمة الموسم المقبل في البريميرليغ” !

الرياضة
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“سكاي سبورتس”: “سنشاهد بن رحمة الموسم المقبل في البريميرليغ” !
بقلم أمير بهلول

أشادت قناة “سكاي سبورتس”، بالنجم الجزائري “بن رحمة”، مؤكدة أن هذا الأخير سيلعب الموسم في “البرميرليغ” من دون شك.

كما أبدى الجميع إعجابه بالهدف العالمي الثاني الذي سجله في المباراة والثالث لفريقه أمس السبت أمام “ديربي كاونتي”.

ونشرت القناة الإنجليزية عبر حسابها الرسمي في “التويتر”: “من المؤكد أننا سنشاهد بن رحمة الموسم المقبل في البرميرليغ، سواء صعد فريقه برينتفورد أو لا”.

وجاء أيضا: “يا له من هدف”.


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