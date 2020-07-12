“سكاي سبورتس”: “سنشاهد بن رحمة الموسم المقبل في البريميرليغ” !

أشادت قناة “سكاي سبورتس”، بالنجم الجزائري “بن رحمة”، مؤكدة أن هذا الأخير سيلعب الموسم في “البرميرليغ” من دون شك.
كما أبدى الجميع إعجابه بالهدف العالمي الثاني الذي سجله في المباراة والثالث لفريقه أمس السبت أمام “ديربي كاونتي”.
ونشرت القناة الإنجليزية عبر حسابها الرسمي في “التويتر”: “من المؤكد أننا سنشاهد بن رحمة الموسم المقبل في البرميرليغ، سواء صعد فريقه برينتفورد أو لا”.
وجاء أيضا: “يا له من هدف”.
Surely we'll be seeing Said Benrahma in the Premier League next season, whether Brentford get promoted or not…😍
What a goal! 🔥pic.twitter.com/BEr6cs06DL
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 11, 2020
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