“سكاي سبورتس”: “محرز أثبت للجميع أنه يستحق كل أورو دُفِع من أجله” !!

قام موقع “سكاي سبورتس” بنشر تقرير مطول على النجم الجزائري “رياض محرز”، الذي أصبح حديث العام والخاص في إنجلترا بعد تألقه الكبير في الفترة الأخيرة.

وكان محرز قد سجل هدف ومنح تمريرتين حاسمتين في مباراة الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

غير أن مواجهة “مانشستر يونايتد” هذا الأحد تعتبر مهمة، ولهذا فإن موقع “سكاي سبورتس” قارن بين أداء “محرز” و أداء “ألكسيس سانشيز”.

وأكد ذات المصدر، أن “رياض” أثبت للجميع أنه يستحق كل أورو دُفِع من أجله، فهو يقوم بكل شيء في تشكيلة “غوارديولا”.

وما فعله في ظرف 10 مباريات مع “مانشستر سيتي” تجاوز به ما قدمه “سانشيز” مع “اليونايتد” طوال 10 أشهر.