“سكاي سبورت” تنفي إهتمام ليفربول بـ “محرز” !

لا تزال الشائعات تحاصر اللاعب الجزائري رياض محرز، فبعد أن كشفت قناة “بين سبورت” أن الجزائري بات قريبا من الإنضمام الى الريدز.

نفت قناة “سكاي سبورت” البريطانية وعبر حسابها الرسمي في التويتر عن نية ليفربول التعاقد مع محرز.

كما أن صحيفة “الإكسبريس” البريطانية هي الأخرى أكدت أن كلوب غير مهتم بخدمات الجزائري في الوقت الراهن.

في حين ينتظر الجميع قيام محرز بالفحوصات الطبية مع الريدز اليوم الأحد على أن يتم الإعلان الرسمي بعد ذلك.