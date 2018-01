“سكاي سبورت” تنفي إهتمام ليفربول بـ “محرز” !

نفت قناة “سكاي سبورت” البريطانية وعبر حسابها الرسمي في التويتر عن نية ليفربول التعاقد مع محرز.

كما أن صحيفة “الإكسبريس” البريطانية هي الأخرى أكدت أن كلوب غير مهتم بخدمات الجزائري في الوقت الراهن.

في حين ينتظر الجميع قيام محرز بالفحوصات الطبية مع الريدز اليوم الأحد على أن يتم الإعلان الرسمي بعد ذلك.

TRANSFER CENTRE: Liverpool not interested in Leicester's Riyad Mahrez as replacement for Philippe Coutinho.

