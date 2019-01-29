سكرتير وفاق سطيف: ” لدينا نفس الوثيقة التي يمتلكها إتحاد العاصمة”

أكد الأمين العام لفريق وفاق سطيف رشيد جرودي، أن إدارة إتحاد العاصمة إستلمت نفس ورقة المباراة التي إستلمها فريق إتحاد العاصمة.

زكان رئيس شبيبة القبائل شريف ملال قد شكك في صحة ورقة اللقاء التي تحتصل ليها فريق سوسطارة، والتي أشار فيها الحكم نسيب لرشق أرضية الميدان بالألعاب النارية من طرف أنصار إتحاد العاصمة.

وقال رشيد جرودي في تصريح للنهار: ” أؤكد لكم أن ورقة اللقاء التي يحوزها فريق إتحاد العاصمة ليست مزورة، لأنها نفس الوثيقة التي تحصلنا عليها- وفاق سطيف- والتي ذكر من خلالها عن رشق أرضية الميدان من طرف أنصار إتحاد العاصمة بالأالعاب النارية”.