سكرتيرة أسامة رزاقي: ليس لي علاقة بالنصب وكنت أرد على رسائل الطلبة فقط

أنكرت المتهمة الموقوفة جبايلي ليلى السكرتيرة الشخصية للمتهم الرئيسي رزاقي أسامة، التهم المنسوبة إليها أمام قاضي الجنح. وأكدت أنها تعاملت مع الطلبة المتمدرسين بشكل عادي وبكل شفافية.

كما أن دورها اقتصر على الرد على الرسائل التي تصل من الطلبة الضحايا محل النصب، وشرح لهم نشاط الشركة.

في حين، كشفت المتهمة أن رب عملها أسامة رزاقي كان يتلقى الهدايا بشركته من بعض الزبائن.

القاضي: أنت متهمة

المتهمة: أمضيت عقد مع الشركة لأجل العمل ليس لي علاقة

القاضي: أنت تتسلمين الأموال من الطلبة الضحايا

المتهمة : أحيانا لما يخبرني أسامة

القاضي: هل كنت تشرحين للطلبة نشاط الشركة

المتهمة: نعم أكيد

القاضي: حسب قرار الإحالة كنت متواطئة في العملية أكثر من أي شخص آخر.

المتهمة: كانت مهمتي أرد على الرسائل الواردة من الطلبة بصفتي سكريترة

القاضي: هل كنت تتواصلين مع الطلبة

المتهمة: نعم كنت أرد وأسامة رزاقي كان له العديد من الزبائن بعضهم يتلقى منهم هدايا، حتى جاءت مسعودان أخبرتني أن هذا النوع من الشركات نشاطها مشبوه وسوف تغلق

القاضي: فيه بعض الطلبة منهم هند وهناء وآخرون تعرضوا للابتزاز والتهديد من طرفك

المتهمة: هند وهناء اعتدين عليا في المكتب

القاضي: لماذا؟

المتهمة: بسبب عدم استرداد مبالغهن المالية، وهناء سرقت مني، هاتفي وخاتم يدي بعد ضربي من طرفها في المكتب أنا أنكر كل التهم المنسوبة إلي.

في حين، وجه الدفاع للدفاع سؤال قائلا “هل كانت على علم بإرسال مبالغ مالية من العملة الصعبة مع الطلبة من طرف المتهم رزاقي أسامة.

المتهمة: أبدا لم أكن على علم