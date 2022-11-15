سكري: عرض نتائج مشروع “الباروميتر” على الفيدرالية الدولية للداء قريبا

كشفت الدكتورة جميلة ندير، نائب مدير مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة، عن عرض نتائج مشروع قياس داء السكري المعروف بـ”الباروميتر” على الفيدرالية الدولية لهذا الداء قريبا.

وأكدت الدكتورة ندير، خلال عرض قدمته بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السكري المصادف لـ14 نوفمبر من كل سنة. أن نتائج مشروع “الباروميتر” المتعلق بمتابعة المصابين بهذا المرض من سنة 2014 وإلى غاية 2021. سيتم عرضها على الفيدرالية الدولية لهذا الداء قريبا.

وساهم هذا المشروع الذي يدخل في إطار الشراكة مع المخابر الصيدلانية الأجنبية بالجزائر. في استفادة العديد من الأطباء من تكوين خاص وتنظيم فحوصات متميزة حول السكري. ودعم علمي إلى جانب تقييم نوعية التكفل بهذا الداء.

كما شمل المشروع الذي استفادت منه أزيد من 30 ولاية. 22430 مريض خلال السنة الأولى. يتابعون علاجهم بالمؤسسات الصحية حسب مؤشرات الفيدرالية الدولية للسكري. وقد أثبتت نتائج مشروع “الباروميتر” خلال تقييم مدة التكفل. أن الفئة العمرية التي واصلت متابعة العلاج هي فئة 60-90 سنة بنسبة 60 بالمائة لدى النساء و36 بالمائة لدى الرجال.

كما أبرزت أن نسبة 95 بالمئة من العينة تمارس المشي و عدد كبير من بين المصابين يعانون من داء السكري منذ أكثر من 10 سنوات.

من جهتها، أشارت الدكتورة سامية توامي من معهد الصحة العمومية، إلى الوضعية الوبائية لانتشار داء السكري بالجزائر. حيث يتصدر هذا الداء الأمراض المؤدية للوفاة بنسبة كبيرة وهذا نظرا للتعقيدات التي يتسبب فيها في مقدمتها العمي وأمراض القلب. بالإضافة كذلك إلى الشرايين والعجز الكلوي إلى جانب بتر القدم بعد تعرضه الى تقرحات.

كما تسجل الوفيات لدى فئة المصابين بالسكري 60-90 سنة وذلك استنادا الى سجل شهادات الوفيات للمعهد الوطني للصحة العمومية بمعدل 3/4 ولدى فئة 50-59 سنة بمعدل 1/10.

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