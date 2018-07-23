سكـان آيت سعيـد بتيزي وزو يغلقـون مقر بلديـة ميزرانـة بتشييــــد جـــــــدار إسمنتـــي

في سابقة تعد الأولى من نوعها بالولاية، أغلق، أمس، سكان قرية آيت سعيد بدائرة تيڤزيرت في تيزي وزو مقر بلدية ميزرانة، من خلال بناء جدار إسمنتي.

وقاموا بمنع الموظفين من الدخول إلى عملهم بمقر البلدية. وسارع المحتجون، صباح أمس، إلى غلق الطرقات المؤدية إلى مقر دائرة تيڤزيرت وتيزي وزو، للمطالبة بتعبيد الطرقات.

في وقت دخل تجار البلدية في إضراب عام للمطالبة ببرامج التنمية المحلية في قرية آيت سعيد، محمّلين مسؤولية المشاكل العديدة التي يتخبطون فيها للمسؤولين الولائيين، نتيجة غياب تهيئة الطريق الرابط بين قرية اعطوش مرورا بقرية آيت سعيد، وحل بعض المشاكل العالقة، مند سنوات، رغم الوعود المقدمة لهم.

وقد شهد الإضراب الذي دعت إليه مجموعة من تجار المنطقة استجابة واسعة وسط التجار، الذين أقفلوا أبواب محلاتهم بداية من الساعة السابعة صباحا.