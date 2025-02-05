سكك حديدية: إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل وعصرنة 75 محطة قطار

وأوضح المدير المكلف بالإعلام بـ “أنسريف”، عبد القادر مزار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا البرنامج المقسّم على ثلاث حصص. سيسمح بعصرنة وتجهيز هذه المحطات بمختلف الوسائل والمرافق الضرورية لراحة المسافرين.

أطلقت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”، برنامجا واسعا لإعادة تأهيل وعصرنة 75 محطة للسكك الحديدية. عبر مختلف ولايات البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف استقبال المسافرين وتحديث المرافق الخدماتية.

في هذا الإطار، أشار مزار إلى أن طلب العروض الخاص بالدراسات المتعلقة بالحصة الأولى من برنامج إعادة التأهيل والعصرنة التي تشمل 19 محطة. أسفر عن منح الصفقة إلى تجمع مكاتب دراسات جزائرية، مكون من ثلاث شركات. من بينها شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية “سيتيراي”. فرع المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية.

وتضم قائمة المحطات المعنية بهذه الحصة كل من حسين داي وبابا علي وبئر توتة (ولاية الجزائر)، البليدة، بالإضافة إلى بومدفع والعطاف (ولاية عين الدفلى). الشلف، غليزان، وكذا البويرة، الأسنام، العجيبة، القصر، والمنصورة (ولاية البويرة). الماتن (ولاية بجاية)، الياشير والعناصر (ولاية برج بوعريريج).القرزي ووادي حميمين (ولاية قسنطينة).

كما ستشرع وكالة “أنسريف” ضمن هذا البرنامج، في تشييد محطة جديدة بالجزائر العاصمة،- يضيف -مزار الذي أشار إلى أن هذه المحطة. التي “ستكون واجهة لعاصمة البلاد. تعد أبرز المنشآت الخدماتية التي تنجزها الوكالة، وذلك بمقاييس عالمية. ومرافق عصرية وهندسة معمارية راقية تعكس ثقافة وتاريخ الجزائر”.

أما بالنسبة للحصتين الثانية والثالثة، فقد تم تجديد طلب العروض لتحديد الشركات. التي ستتكفل بدراسات إعادة التأهيل.