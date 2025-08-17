سكك حديدية: التصريح بالمنفعة العامة لإنجاز شطرين من خط  الجزائر العاصمة-تمنراست

صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز شطرين من مشروع خط السكة الحديدية. الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست.

ويتعلق الأمر بالشطرين الأغواط -غرداية وغرداية -المنيعة, وفقا لهذا المرسوم التنفيذي رقم 25-225. الذي وقعه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في 6 أوت الجاري.

وتتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية 3019 هكتار تقع بولايات الأغواط, غرداية والمنيعة.

فبخصوص الشطر الرابط بين الأغواط وغرداية على امتداد 265 كلم, ,يتضمن المشروع بالإضافة الى أشغال الردم العامة, انجاز 21 جسر. و17 منشأة سكة, 14 منشأة طرق, نفق, معابر الأنابيب, 55 معبر أنابيب وخمس محطات للمسافرين بكل من بليل. حاسي الرمل, بريان, واد نشو, ومتليلي, إضافة الى ثلاث محطات تقاطع.

أما الشطر الثاني على امتداد 230 كلم بين غرداية والمنيعة, فيتضمن أشغال الردم العامة, إضافة إلى إنجاز ست جسور. 35 منشأة سكة, سبع منشآت الطرق, ثلاث معابر أنابيب. وكذا ثلاث محطات للمسافرين بكل من المنصورة, حاسي الفحل وحاسي القارة, وثلاث محطات تقاطع.

ويأتي التصريح بالمنفعة العمومية لهذه المشاريع “نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال”. يضيف المصدر ذاته الذي أكد على إلزامية تعويض المعنيين من خلال الخزينة العمومية. فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينة المتعلقة بهذا المشروع.