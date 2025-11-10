سكك حديدية.. بوعوني يعطي توجيهات لرفع الكميات المنقولة من الوقود وتسريع تأهيل 40 عربة صهريج

ترأس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني، اجتماعاً بمقر المديرية العامة، بحضور واڨنوني فيصل، الرئيس المدير العام للشركة الفرعية لنقل المواد الطاقوية (STPE)، التي تعَدُّ ثمرة شراكة بين SNTF ومؤسسة نفطال، بهدف ضمان تموين منتظم وآمن لمختلف مناطق الوطن بمادة الوقود.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل المتعلقة بضرورة المتابعة الدورية للأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى ملف نقل الوقود عبر السكة الحديدية باعتباره مادة حيوية واستراتيجية. إذ قدِّمت للمدير العام شروحات مفصّلة حول مخطط نقل هذه المادة والولايات التي تزوَّد بها عبر الشبكة الحديدية الوطنية.

ويسجل في هذا الإطار أن حجم الوقود المنقول عبر السكة الحديدية يناهز 1.800.000 طن سنوياً. مما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في ضمان تزويد مختلف مناطق الوطن بهذه المادة الحيوية.

وخلال الاجتماع، أسدى المدير العام توجيهات لضمان متابعة دقيقة لحركة قطارات الوقود بما يكفل انسيابية أفضل في عمليات النقل والتموين. داعياً إلى تعزيز العرض المخصص لنقل الوقود نحو مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير، ورفع الكميات المنقولة لتلبية الطلب الوطني المتزايد.

كما أعطى المدير العام جملة من التوجيهات بخصوص نقل مادة الغاز المميّع GPL. وذلك لدراسة إمكانية إعادة بعث هاته المادة وكذلك الوقود انطلاقا من سيدي بلعباس باتجاه الجنوب الغربي، خاصة محور بشار تندوف غارا جبيلات.

وفي الاخير، أمر المدير العام بـضرورة تسريع عملية إعادة تأهيل 40 عربة صهريج بسعة 65 مترًا مكعّبًا. وهو ما سيسمح بزيادة القدرة الإجمالية لنقل الوقود عبر السكة الحديدية بنحو 10٪.