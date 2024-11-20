سكك حديدية.. تدشين قاعدة الحياة بالنعامة

أشرف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، عاج بوعوني، رفقة والي ولاية النعامة ، لوناس بوزڨزة، على تدشين قاعدة الحياة بمنطقة الحويطة، بلدية لبيوض، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية النعامة لمعاينة مختلف المنشآت والهياكل القاعدية التابعة للشركة.

وأوضح بيان للشركة أن قاعدة الحياة التي تم تدشينها تعد واحدةً من بين ست (06) قواعد تم إنشاؤها من قِبَل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار الاستراتيجية التي باشرتها لمكافحة ظاهرة تراكم الرمال على طول خط السكة الحديدية طابية -بشار.

حيث ستمكن القاعدة من التدخل السريع والآني لفرق التدخل المجندة لمكافحة الظاهرة، و هو ما سيضمن أمن سير القطارات على طول الخط، إلى جانب تحسين ظروف العمل والأمن والسلامة للعمال المتدخلين.

وعلى هامش عملية التدشين، تم إطلاق حملة تشجير واسعة على طول الخط بمحاذاة قواعد الحياة المذكورة، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية لولاية النعامة.

من جهة أخرى، سمحت هذه الزيارة بمعاينة مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة محطة القطار بعين الصفراء، والتي تعد أحد المحطات الستة (06) المعنية بالتهيئة على مستوى إقليم ولاية النعامة، في إطار برنامج إعادة تهيئة محطات القطار عبر كافة التراب الوطني، وذلك ضمن مخطط الشركة لتحسين الخدمة العمومية.

كما تم الوقوف بالمناسبة على ظروف تهيئة مركز الصيانة المدمج بمنطقة المشرية، والذي تمت ترقيته و إعادة تصنيفه إلى ورشات صيانة متعددة التخصصات، تتكفل بصيانة العتاد السككي بالموازة مع عملية اقتناء العتاد التي أطلقتها الشركة، يضيف البيان.

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