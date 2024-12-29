سكك حديدية.. تقدم أشغال إنجاز الخط المنجمي الغربي

كشفت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، عن جديد إنجاز الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية، حيث تعرف فيه الأشغال، وتيرة متسارعة.

ونشرت الوكالة، صورا من قلب ورشات إنجاز الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية، وبالضبط من المقطع الثاني الرابط بين حماقير وأم العسل. الذي تتكفل بإنجازه شركتي كوسيدار للأشغال العمومية والشركة الصينية لإنجاز السكك الحديدية CRCC.

وأكدت الوكالة، أن وتيرة إنجاز هذا المقطع، الممتد على مسافة 440 كلم، تعرف نمطا متسارعا. بعد تقدم أشغال التسطيح وتحضير أساسات الجسور العديدة.

وتشتغل الورشات التقنية لتحضير المنشآت الهيدروليكية مسبقة الصنع بالإضافة إلى الكمرات “روافد” مسبقة الإجهاد الخاصة بالجسور، بأقصى طاقتها لتأمين الاحتياجات الضرورية.

يذكر أن هذا المقطع يتضمن تشييد جسر كبير يقطع وادي الدورة بطول يتجاوز الأربعة كيلومترات. ويتضمن لوحده 1170 كمرة (رافدة) وهو أكبر منشأة فنية بهذا المقطع.