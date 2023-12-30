سكك حديدية.. زهانة يدعو إلى الإعتماد على الرقمنة والخدمات الإلكترونية

دعا وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم السبت، القائمين على تسيير المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى وضع مقاربة بأبعاد إجتماعية وإقتصادية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من توفير خدمات جيدة، وتحقيق عائدات تمنحها أريحية في جانب الصيانة، وكذا الإعتماد على الرقمنة والخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين.

وأكد زهانة، خلال زيارة العمل التي قادت الوزير الى ولاية الجلفة، والتي استهلها رفقة الوفد المراق لها من محطة القطار. ببلدية عين وسارة، متجهين على متن القطار نحو كل من محطة حاسي بحبح، و محطة الجلفة. على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب، وتوفير خدمات في مستوى تطلعات الساكنة. عن طريق إحترام المواقيت المبرمجة للقطارات، والتكفل الأمثل بالمسافرين.

كما نوه الوزير، إلى أهمية الإعتماد على الرقمنة الخدمات الإلكترونية، في مجال التنمية الاقتصادية، خاصة ما تعلق بنقل البضائع و توفير منصة لوجيستية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين، ببعد محلي و وطني.

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