سكك حديدية.. هذه مواقيت سير الخطوط الجديدة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، مواقيت رحلات قطارات الخطوط الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة بداية من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الشركة، أن الخط الجديد الذي يربط مدينة بسكرة بـمدينة قسنطينة مرورا بمدينة باتنة. سيكون الانطلاق من بسكرة على 04:30 والوصول قسنطينة سيكون على الساعة 08:10.

أما الانطلاق من قسنطينة سيكون على 16:40 ،والوصول بسكرة سيكون على الساعة 20:18.

وبخصوص الخط الليلي الجديد للقطارات الذي يربط مدينة الجزائر بـمدينة تلمسان مرورا بمديني وهران وسيدي بلعباس. سيكون الانطلاق من الجزائر على 22:00، والوصول إلى تلمسان سيكون على الساعة 06:52.

أما الانطلاق من تلمسان سيكون على الساعة 19:30، والوصول إلى الجزائر على الساعة 05:00.

كما أكدت الشركة أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها، من أجل خدمة أفضل.

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